Министр экономики предупредил французов о тяжёлом кризисе

Франция в 2020 году, вероятно, переживёт худший спад в экономике со времён Второй мировой войны. Об этом заявил министр экономики и финансов республики Брюно Ле Мэр.
Политический деятель предупредил, что ситуация в экономической сфере будет намного тяжелее, чем после мирового финансового кризиса 2008 года.
В марте французское правительство подсчитало, экономика в 2020 году сократится на 1%. Вскоре кабмин, наблюдая за ситуацией с пандемией коронавируса, заявил, что эту цифру придётся пересмотреть,
Жертвами COVID-19 в республике стали более 8000 человек, число заражённых инфекцией превысило 70 тысяч, писал NEWS.ru.
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