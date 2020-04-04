Министр экономики предупредил французов о тяжёлом кризисе

https://static.news.ru/photo/900164ba-77f5-11ea-a22f-fa163e074e61_660.jpg Брюно Ле Мэр Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Франция в 2020 году, вероятно, переживёт худший спад в экономике со времён Второй мировой войны. Об этом заявил министр экономики и финансов республики Брюно Ле Мэр.

Политический деятель предупредил, что ситуация в экономической сфере будет намного тяжелее, чем после мирового финансового кризиса 2008 года.

В марте французское правительство подсчитало, экономика в 2020 году сократится на 1%. Вскоре кабмин, наблюдая за ситуацией с пандемией коронавируса, заявил, что эту цифру придётся пересмотреть, передаёт Reuters.

Жертвами COVID-19 в республике стали более 8000 человек, число заражённых инфекцией превысило 70 тысяч, писал NEWS.ru.