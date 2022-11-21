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Министр экономики Молдавии попал в больницу в первый рабочий день

Министр экономики Молдавии Алайба попал в больницу в первый рабочий день из-за ДТП

Новый министр экономики Молдавии Дмитрий Алайба оказался в больнице в первый рабочий день из-за ДТП, в которое он попал на выходных, сообщает EADaily. Он уточнил, что чувствует себя хорошо, но публичные мероприятия на следующей неделе ему придется посетить с небольшой повязкой на лбу.

Я попал в нелепый инцидент. В итоге я оказался под опекой врачей больницы скорой помощи, которых я от всего сердца благодарю за помощь. Я очень хорошо себя чувствую!— написал Алайба.

Министр экономики заявил, что надеется на то, что повязка на его голове, даже если и вызовет любопытство, не помешает участникам запланированных на следующей неделе публичных мероприятий сосредоточиться на работе.

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона, обвиняемого в коррупции, ранее отпустили из-под домашнего ареста. Решение было принято в Высшей судебной палате страны. Политик при этом продолжит находиться под юридическим контролем: Додона обязали являться к представителям обвинения по первому требованию.