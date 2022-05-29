Европейское единство против России начинает рушиться Глава Минэкономики ФРГ Хабек: европейское санкционное единство против России начинает рушиться

Роберт Хабек / Фото Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявил, что единство Евросоюза касательно антироссийских санкций начинает рушиться за день до саммита в Брюсселе, на котором лидеры стран ЕС обсудят запрет на импорт нефти из России и дальнейшие планы по отказу от российских энергоресурсов. Он призвал европейских соседей сплотиться на предстоящей встрече лидеров стран.

После начала боевых действий на Украине мы увидели, что может случиться, когда Европа едина. Говоря о предстоящем саммите, давайте надеяться, что все так и будет продолжаться. Впрочем, наше единство уже начинает рушиться, — сказал вице-канцлер.

Хабек призвал ФРГ занять единую позицию на встрече в Бельгии, вместо того чтобы воздерживаться при голосовании по причине разных взглядов внутри правящей коалиции страны. Он призвал и другие европейские страны последовать этому совету.

Саммит ЕС пройдет в Брюсселе 30-31 мая. На нем лидеры стран — членов Союза будут обсуждать возможность конфискации замороженных российских активов, также будут затронуты вопросы, касающиеся дальнейших санкций против России и вопросы разработки оборонной концепции Евросоюза «Стратегический комплекс».