Министр экономики Франции отказался открывать рестораны «в спешке»

https://static.news.ru/photo/767a321c-8635-11ea-9944-fa163e074e61_660.jpg Брюно Ле Мэр Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Франции до конца мая не будут принимать решение, когда будет снят запрет на работу кафе и ресторанов, сообщил министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

Он подчеркнул, что владельцы помещений должны проявить солидарность по отношению к владельцам ресторанов, которые не могут оплачивать аренду. В противном случае заведениям придётся объявить о банкротстве, и арендодатели «не получат никаких денег».

Ничто не может быть хуже, чем открытие в спешке, которое позднее повлечёт за собой новое закрытие. Мы предпочитаем не торопиться, чтобы спланировать открытие в наилучших возможных санитарных условиях, — пояснил Ле Мэр.

Президент Франции Эммануэль Макрон 13 апреля продлил режим изоляции в стране до 11 мая. В стране действуют ограничения на передвижение людей, не работают музеи, театры, кинотеатры, кафе, парки и непродовольственные магазины. Закрыты школы, университеты и детские сады, планируется, что они возобновят работу после 11 мая, как и все торговые точки, кроме заведений общественного питания, писал NEWS.ru.