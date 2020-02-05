https://static.news.ru/photo/1c3db78e-47fa-11ea-b9a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

На Украине воссоздали министерство, главной задачей которого станет реинтеграция Донбасса.

Решение приняло украинское правительство после поручения президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщил его председатель Алексей Гончарук. По его словам, министерство будет заниматься вопросами оккупированных территорий.

Это даст нам возможность гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами взаимодействия с людьми, которые остались на оккупированных территориях, — заявил премьер-министр.

Новое ведомство появилось в результате разделения работавшего до недавнего времени объединённого Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц, передаёт ТАСС .

Ранее NEWS.ru писал о том, что помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, что власти страны работают над планом по восстановлению и развитию Донбасса. По его словам, после завершения войны регион должен стать процветающим и успешным.