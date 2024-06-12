Минимум два взрыва прогремели в окрестностях Днепра «24-й канал»: два взрыва прогремели в окрестностях Днепра

Минимум два взрыва прогремели в окрестностях города Днепра, сообщает украинское издание «24-й канал». По его данным, предупреждения о возможной воздушной угрозе звучат в Киевской области и столице.

Кроме того, тревога работает в Сумской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской областях. Также сигналы предупреждения работают на подконтрольных Украине территориях Донецкой Народной Республики, Запорожья и Херсонской области.

Ранее местные СМИ писали, что взрывы раздались на территории Киева после объявления воздушной тревоги. Власти города эти сведения не подтверждали. Угрозу атаки объявляли на всей территории Украины.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев также сообщил, что в районе индустриального парка в Сумах на Украине прогремел взрыв. По его словам, там расположено несколько предприятий с железнодорожными ветками и складские помещения.

Подпольщик добавил, что в районе взрыва также расположены подстанции. Кроме того, Лебедев отметил, что там находятся машиностроительный завод, завод утяжеленных труб, а также насосное производство.

Накануне взрыв прозвучал в Харькове. Журналисты отметили, что он, скорее всего, произошел за пределами населенного пункта. Подробности не уточняются, местные власти ситуацию не комментировали.