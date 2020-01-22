https://static.news.ru/photo/fd515336-3d58-11ea-b418-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Lito Lizana/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Испании приняли решение поднять размер минимальной оплаты труда для граждан страны. Её увеличат на 5,5%.

Размер минимальной зарплаты теперь составит €950. Отмечается, что это совместное решение профсоюзов, королевы и объединения предпринимателей. Также правительство сообщило о желании поднять минимальную оплату труда до €1000 в месяц, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутаты Госдумы оценили законопроект о минимальной зарплате бюджетников. Однако его вряд ли поддержат.