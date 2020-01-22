Власти Испании приняли решение поднять размер минимальной оплаты труда для граждан страны. Её увеличат на 5,5%.
Размер минимальной зарплаты теперь составит €950. Отмечается, что это совместное решение профсоюзов, королевы и объединения предпринимателей. Также правительство сообщило о желании поднять минимальную оплату труда до €1000 в месяц, пишет ТАСС.
Ранее NEWS.ru сообщал, что депутаты Госдумы оценили законопроект о минимальной зарплате бюджетников. Однако его вряд ли поддержат.
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