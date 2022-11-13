Минфин Великобритании обвинил Россию в рецессии в королевстве Глава британского Минфина Хант: Россия несет ответственность за рецессию в королевстве

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Россия создала в мире такую ситуацию, которая привела к рецессии в Великобритании. С таким заявлением выступил в интервью газете The Sunday Times министр финансов королевства Джереми Хант. Согласно изложенной им версии, страна лишилась стабильности в первую очередь из-за действий Москвы на Украине

Это рецессия с маркировкой «сделано в России», и нам необходимо восстановить стабильность, чтобы сделать первый шаг к росту, — сказал министр.

По его словам, в настоящее время его ведомству вместе с Банком Англии необходимо взять под контроль инфляцию, что позволит сдерживать эффект от глобального повышения процентных ставок, рост ставок по ипотеке и увеличение стоимости заимствования для бизнеса.

По предварительным оценкам, ВВП Великобритании по итогам третьего квартала 2022 года сократится на 0,2%. Ожидаемое сокращение показателя в четвертом квартале позволит говорить, что королевство вошло в рецессию. Годовой показатель по инфляции уже сейчас превышает 10%. Банк Англии дал прогноз, согласно которому рецессия в стране продлится два года и станет самой продолжительной за столетний период ведения такой статистики. Министр финансов с таким прогнозом согласился.

Вероятность [такого сценария] очень высока. <...> Вопрос в том <...>, что можно сделать, чтобы падение оказалось небольшим и как можно менее продолжительным, — сказал он.

Ранее Еврокомиссия в своем осеннем прогнозе сообщила о сокращении прогноза роста ВВП Евросоюза и в зоне евро в 2023 году до 0,3% по сравнению с 2,7% в весеннем прогнозе. Также на следующий год были повышены прогнозы по инфляции до 9,3% с 8,3% и до 7% с 4,6% соответственно.