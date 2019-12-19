https://static.news.ru/photo/e812306c-2278-11ea-bd0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Министерство финансов Украины урезало финансирование расходов на декабрь. На секвестрирование пришлось пойти из-за недовыполнения государственного бюджета.

Вместе с тем, как отмечает глава Минфина Оксана Маркарова, это «не секвестр, а вопрос расходов последних дней и, как всегда, вала предоплат», передаёт ТАСС.

В сообщении министерства при этом сказано, что до Нового года все расходы «будут проводиться в порядке приоритетности».

В январе–ноябре государственный бюджет Украины по доходам был выполнен только на 94,1%. За 11 месяцев они составили 899,745 млрд гривен ($37,5 млрд) при плане в 955,716 млрд гривен (около $40 млрд).

Ранее, как писал NEWS.ru, экс-министр экономики Виктор Суслов заявил, что в стране начался бюджетный кризис, несмотря на заявления правительства об успехах в этой области. По его словам, ситуация на Украине может привести к дефолту.