Минфин Украины лишил два региона средств на постройку укреплений Береза: Минфин Украины не дал денег на укрепление Черниговской области

Фото: МО Украины

Украинский Минфин отказал Сумской и Черниговской областям, которые граничат с Россией, в финансировании строительства фортификационных сооружений, сообщил экс-депутат Верховной рады Борислав Береза в видеоролике на своем Youtube-канале. В том числе регионы не будут оснащены противотанковыми пирамидами.

Министерство финансов Украины не согласовывает передачу межбюджетного трансфера из бюджета Броварской городской территориальной общины Киевской области в бюджет Белопольской городской территориальной общины Сумской области на оплату услуг экскаватора и грузового транспорта по погрузке, разгрузке, перевозке и установке бетонных тетраэдров (противотанковых пирамид), — говорится в документах, которые попали в руки политика.

При этом ведомство согласилось перевести часть средств из бюджета Киева в бюджет Черниговской городской территориальной общины. Но трансфер возможен «лишь в части выделения средств для восстановления инфраструктуры», подчеркнули в Минфине.

Ранее стало известно, что правительство Украины согласовало принудительное изъятие Одесского нефтеперерабатывающего завода в пользу государства. Как отметил глава АРМА Павел Великореченин, это позволит «изъять объект права собственности РФ и его резидентов, а также 100% уставного фонда ООО „Энергия и газ Украины“».

Кроме того, правительство Украины не исключает возможности того, что ему придется пойти на девальвацию или эмиссию гривны для наполнения бюджета страны. Глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев признал, что на этом фоне повышение налогов становится неизбежным. Он сослался на данные Минфина страны, по которым непокрытый разрыв бюджета составляет $5 млрд, причем эта сумма может быть вдвое выше. Депутат пояснил, что при выстраивании бюджета на текущий год власти руководствовались оптимистическим сценарием, который не оправдался.