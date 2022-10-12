Взорвавшийся на Крымском мосту грузовик не пересекал границу Грузии Замглавы Минфина Грузии: взорвавшийся на Крымском мосту грузовик не пересекал границу страны

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Грузовик, который взорвался на Крымском мосту, не пересекал грузинскую таможенную границу, заявил заместитель министра финансов республики Георгий Какауридзе. По его словам, которые приводит ТАСС, власти Грузии начнут расследование и выявят ответственные лица, если будет доказано обратное.

Ни грузовик, ни какой-либо еще вагон, начиненный тротилом или иным взрывчатым веществом, не пересекал таможенную границу Грузии, — сказал Какауридзе.

Ранее сообщалось, что организаторы теракта на Крымском мосту доставляли взрывчатку до места назначения из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению. По данным ФСБ России, груз замаскировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой и отправили из порта Одессы в болгарский Русе. Далее его перевезли в грузинский порт Поти, а затем — в Ереван.

Там груз был растаможен по правилам ЕврАзЭС, после чего на зарегистрированной в Грузии фуре DAF груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и 6 октября был доставлен на оптовую базу Армавира Краснодарского края.

7 октября взрывчатка оказалась в автомобиле гражданина России Махира Юсубова 1971 года рождения, который выехал в Симферополь. 8 октября в 06:03 мск во время движения по Крымскому мосту был осуществлен подрыв.