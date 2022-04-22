Минфин ФРГ: Германия должна помнить об обязательствах перед НАТО

Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Финляндия отдаёт приоритет укреплению своего оборонного потенциала вне зависимости от того, станет ли страна членом Североатлантического альянса или нет, заявила министр финансов Анника Саарикко, сообщает агентство Bloomberg. Отмечается, что в этом месяце финские власти заявили об увеличении военного бюджета страны на 70%.

Мы всегда осознавали географические реалии (общая граница с Россией. — NEWS.ru) и уделяли особое внимание нашему оборонному потенциалу, — сказала Саарикко. Правительство Финляндии заявило о дополнительных €2 млрд, направленных на...