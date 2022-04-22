Минфин ФРГ: Германия должна помнить об обязательствах перед НАТО
Ксения Голуб
Ксения Голуб
14:43, 23 апреля 2022
Министр финансов Германии Кристиан ЛинднерФото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press
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Украине необходимо тяжёлое вооружение, но Германия в своей помощи Киеву должна думать о своих обязательствах в рамках Североатлантического альянса и не становиться участницей конфликта. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, выступая в онлайн-формате на съезде Свободной демократической партии Германии, сообщает ТАСС.
Украина нуждается в военной помощи и в тяжёлом вооружении. Для меня загадка, почему для некоторых это является препятствием, — добавил министр.
Он отметил, что Германия должна «сделать всё возможное, чтобы помочь» Киеву.
Но мы не должны вредить собственным способностям и обязательствам в рамках НАТО. Мы не можем становиться стороной войны, — отметил глава Минфина.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее получил открытое письмо от немецких общественных деятелей, в котором они обратились с призывом прекратить поставки оружия Украине. По их мнению, это только затягивает конфликт и не ведёт к мирному дипломатическому урегулированию. Как считают авторы инициативы, государствам Запада стоит учитывать интересы Москвы. Кроме того, страны, состоящие в блоке НАТО, сами должны выступать с инициативами по обеспечению безопасности России и соседних с ней стран.