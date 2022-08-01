Названа сумма российских активов, замороженных во Франции Глава управления при Минфине Франции заявил о заморозке активов РФ на €1,2 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Франция заморозила российские активы на сумму €1,2 млрд, не считая активов ЦБ, заявил изданию Tribune глава Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам при министерстве финансов и экономики страны Гийом Валетт-Валла. По его словам, речь идет как о финансовых, так и о нефинансовых активах, включая недвижимость.

Сумма замороженных российских активов [во Франции] составляет €1,2 млрд, не считая активов российского Центрального банка, — заявил глава Управления.

О блокировке российских активов ранее заявляли власти нескольких европейских стран. Евросоюз в рамках санкций против РФ заморозил активы российских бизнесменов на сумму около €10 млрд. В частности, власти Чехии заблокировали имущество предпринимателей из РФ на сотни миллионов крон. Италия заморозила активы российских олигархов, включенных в санкционный список ЕС, на сумму более €800 млн.

С начала военной операции на Украине российские предприниматели потеряли доступ к роскошным яхтам, недвижимости и другим активам на территории ЕС.