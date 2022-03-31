Минфин Франции: Париж и Берлин не примут условия России по оплате за газ

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Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила об отправке десяти самолётов с вооружением для Украины с момента начала российской специальной военной операции, сообщили РИА Новости. Она отметила, что Испания готова отправлять такие грузы для Украины всегда, когда украинские власти об этом попросят.

На настоящий момент мы отправили десять самолетов с наступательным вооружением. Мы всегда говорили: мы будем отправлять этот материал для законной обороны всегда, когда Украина будет просить, — заявила Роблес. По...