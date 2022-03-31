Минфин Франции: Париж и Берлин не примут условия России по оплате за газ
Глава Минфин Франции Ле Мэр: Париж и Берлин не примут условия РФ по оплате за газ в рублях
Никита Чайка
Никита Чайка
16:42, 31 марта 2022
Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
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Париж и Берлин не примут условия России о расчёте за газ в российской валюте, об этом заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, сообщает ТАСС. Он отметил, что согласно условиям контракта, деньги за газ должны перечисляться в евро.
Мы не согласимся оплачивать газ в другой валюте, помимо указанной при заключении контрактов<...>Контракты, заключенные в евро, должны оплачиваться в евро, - заявил французский министр.