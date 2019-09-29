Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр намерен обратиться в Европейскую комиссию с жалобой на авиакомпанию Norwegian Air. Чиновник уверен, что норвежцы частично виновны в банкротстве французского лоукостера XL Airways.
Министр отметил, что Norwegian Air «сбивает» цены на рынке из-за собственных долгов, однако при этом получает финансовую поддержку от властей Норвегии, передаёт
Ранее News.ru писал, что ядерному энергетическому комплексу Франции предстоит независимая проверка. Об этом сообщил Брюно Ле Мэр.