https://static.news.ru/photo/2df316a0-e2c8-11e9-9af7-fa163e074e61_660.jpg Фото: XL Airways

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр намерен обратиться в Европейскую комиссию с жалобой на авиакомпанию Norwegian Air. Чиновник уверен, что норвежцы частично виновны в банкротстве французского лоукостера XL Airways.

Министр отметил, что Norwegian Air «сбивает» цены на рынке из-за собственных долгов, однако при этом получает финансовую поддержку от властей Норвегии, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что ядерному энергетическому комплексу Франции предстоит независимая проверка. Об этом сообщил Брюно Ле Мэр.