Фото: XL Airways

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр намерен обратиться в Европейскую комиссию с жалобой на авиакомпанию Norwegian Air. Чиновник уверен, что норвежцы частично виновны в банкротстве французского лоукостера XL Airways.

Министр отметил, что Norwegian Air «сбивает» цены на рынке из-за собственных долгов, однако при этом получает финансовую поддержку от властей Норвегии, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что ядерному энергетическому комплексу Франции предстоит независимая проверка. Об этом сообщил Брюно Ле Мэр.

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