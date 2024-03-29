Минэнерго Украины заявило о массированной атаке на энергообъекты

Фото: ДСНС Украины

Энергетическая инфраструктура Украины снова подверглась массированной атаке, сообщил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) глава Минэнерго Украины Герман Галущенко. Целью стали объекты генерации электроэнергии.

На этот раз враг бьет по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. Целью атаки были, в частности, объекты генерации электроэнергии. Энергетики, спасатели уже работают над ликвидацией последствий, — заявил Галущенко.

Ночью на территории страны объявили воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах во Львовской, Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской и Ивано-Франковской областях.

Ранее пресс-служба украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщила, что тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе Украины получили повреждения в результате взрывов 29 марта. По данным оператора, в Днепропетровской области введены аварийные отключения света, в Харьковской действует график почасовых отключений.

Также стало известно, что авиацию Польши и союзных стран подняли в небо из-за российской «интенсивной активности» на Украине. Оперативное командование вооруженных сил республики заявило о запуске всех необходимых для обеспечения безопасности воздушного пространства страны процедур. Там также подчеркнули, что ведут «мониторинг ситуации».