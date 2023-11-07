Минэнерго Украины сообщило о повреждениях газовых сетей в ряде областей Минэнерго Украины: повреждены газовые сети в Сумской и Днепропетровской областях

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Министерство энергетики Украины сообщило о повреждениях газовой инфраструктуры в Сумской и Днепропетровской областях страны. По данным ведомства, зафиксированы отключения газоснабжения среди населения, ведутся работы по восстановлению газовых сетей. Масштаб перебоев в газовой инфраструктуре в двух украинских областях сейчас не приводится.

Газовая инфраструктура в Днепропетровской и Сумской областях получила повреждения из-за вражеских артобстрелов, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе сил обороны юга Украины заявили, что инфраструктурный объект гражданского судоходства поврежден в Одесской области в результате обстрелов со стороны России. Пострадали три сотрудника, взрывной волной повредило близлежащие дома.

6 ноября украинские СМИ сообщали о взрыве в Николаевской области на юге Украины, конкретное место не уточнялось. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога. 5 ноября глава подконтрольной Киеву администрации Херсона Роман Мрочко сообщал о серии взрывов в прибрежных районах города. Местные СМИ также писали, что в ряде районов Херсона пропал свет.