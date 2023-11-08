Минэкономики Украины планирует распродать многолетние запасы шапок-ушанок

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Министерство экономики Украины намерено выставить на торги запасы шапок-ушанок, хранящихся в государственном резерве с начала 2000-х годов, сообщается на сайте ведомства. По данным пресс-службы министерства, такое решение было принято в ходе заседания членов украинского правительства, прошедшего 7 ноября. Помимо шапок, Минэкономики Украины выставит на торги зерно урожаев 2007–2018 годов и невостребованное моторное масло M-63/10D.

Госрезерв избавится от запасов шапок-ушанок и прочего невостребованного имущества, — говорится в сообщении.

Представители ведомства подчеркнули, что решение о продаже запасов шапок-ушанок из искусственного меха было принято в связи с введением новых правил ношения военной формы. В 2017 году украинские военные перестали носить такие шапки, что снизило их востребованность. Моторное масло M-63/10D же выставят на торги в связи с истекающим сроком годности.

Как сообщалось ранее, Евросоюз сократил запланированную сумму финансовой помощи Украине вдвое. По словам заместителя министра экономики страны Алексея Соболева, Киев получит лишь €9 млрд в 2024 году. Большая часть суммы пойдет на покрытие дефицита бюджета страны.