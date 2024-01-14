Минцифры Украины призвало граждан собирать беспилотники на дому Министр Федоров: украинцам следует собирать БПЛА на дому и передавать их ВСУ

Фото: МО Украины

Украинцам следует собирать беспилотные летательные аппараты дома, а потом передавать их военным, считает вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он написал в своем Telegram-канале, что желающим предоставят доступ к онлайн-лекциям и выдадут перечень необходимых компонентов, инструментов и материалов.

Детали придется покупать самим, уточнил Федоров. При этом участники программы смогут общаться по интернету с лекторами, советоваться и задавать вопросы инженерам, отметил министр. Готовый аппарат необходимо отправить инструкторам, а после проверки качества они передадут его ВСУ. Таким образом, по мнению премьера, жители страны смогут поддержать военных, пока «производство развивается, и компании набирают обороты».

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины стали чаще использовать беспилотники кустарного производства на Краснолиманском направлении. По его словам, технические характеристики и спектр применения таких устройств расширились. В частности, их используют в качестве ретрансляторов.

До этого на украинском телевидении впервые представили морской дрон ВСУ под названием «Козак Мамай». В Киеве заявили, что беспилотник является «самым быстрым объектом в Черном море» — он способен развивать скорость до 110 километров в час. Размер дрона составляет порядка шести метров. Он сделан из пуленепробиваемого материала и оснащен камерой наблюдения и спутниковой антенной.