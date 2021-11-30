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Минобороны Польши вызовет атташе Белоруссии из-за стрельбы на границе

11:30, 01 декабря 2021
Минобороны Польши вызовет атташе Белоруссии из-за стрельбы на границе Фото: mblaszczak/twitter.com
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Минобороны Польши сообщило о стрельбе на границе. По данным ведомства, стрельба велась из пневматического оружия по осветительным мачтам с территории Белоруссии в районе Тересполя. В связи с инцидентом польская сторона намерена вызвать белорусского военного атташе, сообщил в Twitter министр обороны Мариуш Блащак.

Провокации белорусских служб совершенно недопустимы. В Министерство обороны будет вызван военный атташе Белоруссии с целью разъяснения инцидента в районе Тересполя, — написал он.

По его словам, в результате стрельбы были разбиты рефлекторы, установленные польскими солдатами на границе с Белоруссией.

Контрольно-пропускной пункт «Тересполь» находится на границе с Польшей, с белорусской стороны это КПП «Брест».

В настоящее время на границе Польши и Белоруссии скопилось несколько тысяч мигрантов из Ближнего Востока в надежде попасть в страны ЕС. Польские силовики вынуждены пресекать их периодические попытки штурмовать кордон.

Ранее президент Александр Лукашенко пообещал, что Белоруссия постарается решить проблему беженцев на границе с Польшей до конца этого года. По его словам, власти будут просить мигрантов, которые находятся в стране по туристической визе, вернуться обратно, «потому что гуманитарного коридора не будет».

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