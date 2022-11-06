В Германии предсказали рост числа беженцев с Украины Бургомистр Берлина Гиффей предупредила о росте числа украинских беженцев зимой

Фото: IMAGO/Olaf Schuelke/Global Look Press

Германия, Берлин

В ближайшие месяцы из-за текущей геополитической ситуации число украинских беженцев может увеличиться, предположила действующий бургомистр Берлина Франциска Гиффей. Сейчас в столицу ФРГ ежедневно прибывает около 150 украинцев и 150 просителей убежища из других стран, отметила она в интервью газете Bild am Sonntag.

Если у людей там [на Украине] не будет электричества, воды и отопления зимой, они отправятся в путь. Сейчас только в Берлин ежедневно прибывают около 150 украинцев и 150 просителей убежища из других стран, — заявила Гиффей.

Она добавила, что при этом беженцев в отличие от 2015 года не будут размещать в спортивных залах.

Требование в Берлине очень четкое: никаких спортзалов! — подчеркнула Гиффей.

Ранее журналист польского издания Dziennik polityczny Марек Галаш заявил, что европейцы устали от украинских беженцев, многие из которых оказались мошенниками. По его словам, среди украинцев действительно есть те, кто не может вернуться на родину из-за того, что их жилье было разрушено, однако преобладают те переселенцы, которые давно планировали переехать на ПМЖ на Запад, но не смогли это сделать в силу финансовых причин или из-за боязни, что их не примут в Европе.