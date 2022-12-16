Милый, выброси эту гадость! Ева из Брюсселя рассказала о чемодане денег Бывший вице-президент Европарламента и ее бойфренд дали «нелепые показания» в рамках «катаргейта». Все скандалы с депутатами Европы — в обзоре NEWS.ru

Фото: shutterstock/Global Look Press

Скандал с подкупом высокопоставленных чиновников в Брюсселе властями Катара получил неожиданный поворот. Главные фигуранты «катаргейта» — теперь уже бывшая вице-президент Европарламента Ева Кайли и ее итальянский бойфренд (оба сейчас за решеткой) — начали давать признательные показания. При этом они настолько курьезны, что СМИ откровенно потешаются над фарсом. Подробности — в обзоре NEWS.ru.

А это не мой чемоданчик

Как сообщает портал Spiegel online, 44-летняя госпожа Кайли созналась том, что в ее брюссельской квартире хранился чемодан с наличкой. Но якобы она понятия не имела, откуда он взялся. Показания гречанки в пересказе ее адвоката Михалиса Димитракопулоса звучат довольно комично.

Миссис Кайли спросила своего партнера, что это за деньги. Партнер ответил, что деньги принадлежат кому-то другому. Тогда моя клиентка сказала, что не позволит держать средства, принадлежащие кому-то другому, в их общей квартире, — поведал юрист в интервью греческому телеканалу Skai.

Фото: Vidal/Keystone Press Agency/Global Look Press Ева Кайли призналась в хранении дома чемодана с наличкой

Якобы именно поэтому Ева отдала сумку своему отцу, чтобы тот от греха подальше вернул ее законному владельцу. Передача чемодана, набитого банкнотами, загадочному лицу должна была состояться в неком отеле, однако мистера Кайли (до сих пор неизвестно, кто он и чем занимается) оперативники сняли с поличным прямо с поезда. СМИ писали, что отец вице-президента Европарламента хотел избавиться от вещдоков, получив от сообщников сигнал о начале обысков.

Первое судебное слушание о продлении меры пресечения Еве Кайли отложено до 22 сентября. Причина — забастовка работников брюссельской тюрьмы, где держат греческую диву, передает бельгийская газета L’Echo.

Зато партнер Евы, 35-летний Франческо Джорджи, который также работал в Европарламенте на малозаметной должности советника по Ближнему Востоку и Северной Африке, сенсационно признал вину в получении средств и щедрых подарков от «третьих стран». Об этом узнал Spiegel online. При этом итальянец, которого подозревают в отмывании денег через основанную им организацию Fight Impunity («Долой безнаказанность»), всячески пытается защитить свою девушку.

Фото: Diliff/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons Социалиста Пьера Антонио Панцери решили сделать козлом отпущения

Джорджи слезно попросил судей выпустить Еву, «чтобы она могла заботиться об их общем ребенке». Да и деньги ему были нужны как раз для того, чтобы содержать малыша. При этом всю вину он переложил на другого фигуранта «катаргейта» — нынешнего президента Fight Impunity и помощника бельгийского евродепутата Пьера Антонио Панцери.

Бойфренд Евы Кайли назвал соотечественника локомотивном преступной группы, подкупавшим других членов Европарламента, чтобы те лоббировали интересы Катара (в деле фигурирует и Марокко). Адвокат синьора Панцери, который также находится под стражей, сообщил газете Le Soir, что ничего об этом не слышал. К слову, именно у Панцери дома нашли самые большие запасы налички — €600 тысяч.

Убегал от полиции по водостоку

Все эти откровения стали главным сюжетом традиционной сатирической колонки «Рассекречено» (Declassified) в Politico.

Вызывайте в полицию! В Европарламенте творятся прелюбопытнейшие вещи. Теперь, когда Кайли отстранили от должности, там осталось лишь 13 вице-президентов. Как вообще может функционировать учреждение всего с тринадцатью заместителями?! — иронизирует Politicio.

На фоне «катаргейта» издание предлагает пересмотреть рейтинг «худших депутатов Европарламента». До сих пор его фаворитами были француз Роберт Рошфор, которого однажды застукали за интимными делами в хозяйственном магазине, поляк Януш Корвин-Микке, предлагавший платить женщинам меньшую зарплату, поскольку они «глупее мужчин», и скандальный британец Найджел Фарадж — «просто потому что он Найджел Фарадж».

Фото: Andy Mabbett, CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons Венгерский евродепутат Йозеф Шайер прославился тем, что убегал от полиции с «ночной оргии»

Правда, колумнисты Politico уверены, что никому, даже роковой гречанке, не угнаться за депутатом Европарламента от Венгрии Йозефом Шайером. В декабре 2020 года, в разгар локдауна из-за пандемии, член венгерской правящей партии «Фидес» оказался на тайной «гей-оргии». В разгар «веселья» туда нагрянула полиция и задержала участников за нарушение правил карантина, а Шайер удирал от стражей порядка через окно по водосточной трубе. В результате он получил нагоняй лично от венгерского премьера Виктора Орбана и сложил мандат.

Фото: Laurie Dieffembacq/Keystone Press Agency/Global Look Press На первом этаже этого дома в Брюсселе находится бар «Монро», над которым в разгар карантина проходила тайная вечеринка. С нее венгр удирал через окно

Коррупционный скандал вокруг Катара приоткрыл еще одну завесу тайны над конторой, которая держит в качестве сотрудников совершенно ужасных людей, готовых продать душу за сумки с наличными. Кстати, катарцы, если кто-то из вас это читает, в следующий раз оставьте сумку возле туалета на 32-м этаже Politico Tower! И, пожалуйста, только купюрами в €10 и 20, — откровенно веселятся журналисты.

Между тем подоспели новости и из британского парламента — там тоже не скучно. Издание опубликовало расследование о том, что за последний год депутаты альбиона отдохнули в зарубежных командировках на €520 тысяч — счета за перелеты и гостиницы им оплачивали «частные фирмы или зарубежные правительства». При этом оказалось, что многие народные избранники, пользуясь служебным положением, занимались откровенным «секс-туризмом». Особенно в британских заморских территориях.

Фото: Han Yan/Xinhua/Global Look Press Вестминстерский дворец тоже сотрясают скандалы