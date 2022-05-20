Milliyet: Байден может стать посредником на переговорах с Турцией по НАТО Milliyet: Байден может стать посредником в переговорах с Турцией по членству Финляндии и Швеции в НАТО

Джо Байден / Фото Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global look Press

Президент США Джо Байден может выступить посредником в переговорах с Турцией по членству Финляндии и Швеции в НАТО, пишет турецкая газета Milliyet со ссылкой на свои источники. Накануне американский лидер на встрече с финским президентом Саули Ниинистё и со шведским премьер-министром Магдаленой Андерссон заявил, что Стокгольм и Хельсинки отвечают всем критериям для вступления в Североатлантический альянс.

Упоминается возможность попытки Байдена выступить посредником, — указывают журналисты.

Издание также отмечает: чтобы вопрос о членстве Швеции и Финляндии в НАТО рассматривался в Североатлантическом совете, «решающее значение будут иметь шаги правительств этих стран, направленные на снятие опасений Турции».

Накануне Турция заблокировала начало переговоров в НАТО по вопросу присоединения к Блоку Швеции и Финляндии. 17 мая турецкая сторона выдвинула ряд условий, без выполнения которых Анкара не одобрит эту заявку. Главное требование к потенциальным членам Североатлантического альянса будет состоять в признании озабоченности Турции по поводу курдских ополченцев как внутри страны, так и в Сирии и Ираке.