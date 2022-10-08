Milliyet: Анкара планирует устроить переговоры России и Запада по Украине

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Власти Турции планируют устроить переговоры между Россией и Западом по украинскому вопросу, пишет обозреватель газеты Milliyet Озай Шендир. По словам колумниста, соответствующее распоряжение о возможной дискуссии было передано в Вашингтон. Шендир отметил, что Анкара настроена «усадить за стол» Россию с США, Францией, Германией и Великобританией.

Этот план еще не был доведен до сведения всех западных столиц, но он был передан США по важным и частным каналам. Первые комментарии к плану со стороны влиятельных фигур в Вашингтоне очень позитивны. Вопрос лишь в том, удастся ли найти российского собеседника для такого диалога, — написал колумнист.

По мнению журналиста, власти Турции «уважают волю Украины» и всегда использовали открытые каналы коммуникации для того, чтобы объяснить, что «война должна вернуться к миру без применения тактического ядерного оружия». Шендир считает, что Турция может стать той страной, которая добьется результатов как в диалоге с Киевом, так и с Москвой.

Турция превращается из страны, которая может наладить диалог как с Киевом, так и с Москвой, в страну, которая может сыграть на этом диалоге для достижения результата. Не стоит удивляться, если в ближайшем будущем Запад и РФ сядут за стол переговоров благодаря Турции, — сказано в тексте статьи.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил стремление Анкары предоставить площадку для проведения встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он добавил, что огорчен возникшей атмосферой войны между странами.