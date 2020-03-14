https://static.news.ru/photo/6bda79c2-6653-11ea-ae03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британские учёные призвали власти страны срочно принять более жёсткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединённом Королевстве. По их мнению, без этого в стране заболеют миллионы людей уже в ближайшие недели.

Открытое письмо к властям подписали более чем 220 учёных и врачей, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 14 марта в Королевстве число жертв достигло 21, а заразились уже 1,14 тысячи человек. Однако это пока цветочки, считают учёные. Они выражают недоумение, что, в отличии от других европейских стран, правительство Британии не считает нужным закрыть школы и ограничить проведение массовых мероприятий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил о подписании распоряжения о закрытии в стране всех пляжей и горнолыжных курортов. По его словам, ситуация в Греции, где подтверждены 228 случаев заболевания коронавирусом, а три человека уже скончались, выглядит серьёзной «и требует ответственности от всех».