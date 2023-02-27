Миллиардер Усманов оспорит евросанкции в Конституционном суде Suddeutsche Zeitung: адвокаты Усманова оспорят санкции ЕС в Конституционном суде Германии

Фото: Roman Denisov/Russian Look/Global Look Press

Адвокаты миллиардера Алишера Усманова готовят иск в Конституционный суд Германии, в котором намереваются оспорить введенные против их клиента санкции Европейского союза. Об этом пишет издание Süddeutsche Zeitung. Юристы планируют доказать, что ограничительные меры ЕС в отношении предпринимателя нарушают конституцию ФРГ.

Издание отмечает, что экспертное заключение по иску написал немецкий правовед профессор Дитрих Мурсвик. Он не раз участвовал в процессах в Конституционном суде в Германии. Подготовленный им документ занял 110 страниц, там указано, что так называемые «олигархи» оказались заложниками давления на президента РФ Владимира Путина.

Как считает Мурсвик, введение санкций в отношении людей, не несущих ответственность за конфликт на Украине, несовместимо с понятием человеческого достоинства и противоречит конституционной идентичности Германии. При этом имя Усманова в заключении эксперта не упоминается, отмечает издание.

Алишер Усманов — основатель и основной акционер холдинга USM, куда входят компании «Металлоинвест» и «Мегафон». Его состояние Forbes оценивает в $11,5 млрд. Вместе с другими российскими предпринимателями попал под санкции Евросоюза через несколько дней после начала СВО. По мнению Брюсселя, Усманов обладает «особенно тесными связями» с президентом Путиным и поддерживает политику «дестабилизации Украины».

Сообщалось, что власти Узбекистана попросили Европейский союз снять санкции с Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой. Узбекские чиновники указали на то, что ограничения, включающие заморозку активов бизнесмена, мешают ему инвестировать в экономику страны.