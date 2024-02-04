Миллиардер из Вологды приобрел еще один элитный особняк в Лондоне Bloomberg: российский миллиардер Бухман купил особняк в Лондоне за $30,6 млн

Фото: Thomas Krych/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сооснователь игрового гиганта Playrix, миллиардер и уроженец Вологды Игорь Бухман приобрел еще один особняк в Лондоне стоимостью около $30,6 млн, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и правительственные документы. Там отметили, что новый дом в лондонском районе Кенсингтон находится недалеко от особняка, который бизнесмен купил в 2019 году за $57 млн.

Сейчас, по данным издания, Бухман занимается ремонтом обоих объектов. Уточняется, что игровая компания предпринимателя прекратила деятельность в России в 2022 году после начала спецоперации на Украине. В том же году Бухман и его брат Дмитрий, с которым они основали корпорацию, попросили Forbes больше не называть их российскими миллиардерами.

Ранее «Индекс миллиардеров» от агентства Bloomberg опубликовал данные, согласно которым с Нового года состояние богатейших людей России выросло на $7,953 млрд долларов. Лидером списка стал крупнейший акционер «Северстали» и гендиректор «Севергрупп» Алексей Мордашов, чье состояние с начала года выросло на $2,14 млрд. Его состояние в последние годы менялось стремительно — в 2021 году он успел возглавить российский список Forbes, однако в 2022 году стал «самым обедневшим» миллиардером России, потеряв $11 млрд.