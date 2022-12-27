Military Watch: предсказание Путина поставит крест на продажах Patriot

Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

ЗРК Patriot

Предсказание президента России Владимира Путина о том, что в случае поставок американских ЗРК Patriot на Украину все эти комплексы будут уничтожены, может сбыться, сообщило издание Military Watch. По оценке журналистов, провал Patriot на Украине поставит крест на перспективах дальнейших продаж этих систем, передал сайт «ПолитРоссия». Американские специалисты указали, что Patriot уже не лучшим образом проявили себя при отражении атак по Саудовской Аравии и Кувейту, куда их ранее поставляли США.

Ракетная система с большим трудом справлялась с самодельными и советскими ракетами 1960-х годов «Скад». Ее способность нейтрализовать российские ракеты XXI века, такие как «Искандер», которые значительно более живучи, находится под серьезным вопросом, — отмечается в материале.

Авторы публикации пришли к выводу, что ракетные комплексы Patriot вряд ли смогут существенно повлиять на ход украинского кризиса. Обозреватели напомнили, что США уже поставляли эти ЗРК своим союзникам, в том числе по НАТО, и Patriot успел приобрести довольно сомнительную репутацию. Кроме того, США пока согласились поставить Украине только одну батарею Patriot.

Российский лидер ранее прокомментировал планы США по поставке Patriot на Украину в интервью журналисту Павлу Зарубину. Владимир Путин заявил, что если американцы поставят эти ЗРК, то войска России «пощелкают и Patriot». Глава государства обратил внимание, что это довольно устаревшие системы.