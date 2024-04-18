«Милитаризация Арктики»: в НАТО собрались воевать с Россией на севере Главком ВС Норвегии: страны НАТО должны дать России отпор на Крайнем Севере

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Странам НАТО необходимо «надежно удержать» Россию от нападения на Альянс на Крайнем Севере, заявил Die Welt командующий Вооруженными силами Норвегии (входит в НАТО) генерал Эйрик Кристофферсен. По его словам, для этого требуется уже сейчас вкладывать достаточные средства в оборону и готовиться к конфликту.

Если Москва почувствует уязвимость Запада в регионе, то «русские попытаются этим воспользоваться», пояснил главком. Россия, подчеркнул он, много лет вооружается в Арктике, открывает новые военные базы и возобновляет работу старых.

В целом я бы говорил о милитаризации Арктики, — отметил генерал.

Ранее военный эксперт Владимир Гундаров заверил, что страны — участницы НАТО не готовы к противостоянию с Россией в Арктике. Он подчеркнул, что у США есть только несколько простых неатомных ледоколов, которые успели устареть. В то время как у России самый большой ледокольный флот, она полностью контролирует свой сектор Арктики и Северный морской путь.

Гундаров уточнил, что интерес стран — участниц НАТО к Арктике вызван таянием льдов. Из-за того, что лед становится тоньше, регион набирает привлекательность для судоходства и добычи полезных ископаемых. Кроме того, там сосредоточено такое же количество газа, нефти и других минеральных ресурсов.

Старший аналитик Института Гудзона Лиселотт Одгаард придерживается такой же точки зрения: НАТО не хватает ресурсов для борьбы с Россией в Арктике даже после расширения блока на север. США, Канада, Дания, Швеция и Финляндия не готовили свои ВМФ к операциям в высоких широтах, в то время как у норвежского флота недостаточно ресурсов для самостоятельного обеспечения фланга Альянса.