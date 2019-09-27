https://static.news.ru/photo/4bb6d1b0-e1fe-11e9-a88c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военные непризнанной Луганской народной республики сбили беспилотник, запущенный официальным Киевом. Об этом сообщил представитель милиции Иван Филипоненко.

По его словам, инцидент произошёл недалеко от населённого пункта Логвиново, сообщается на сайте ведомства. Аппарат пытался вести воздушную разведку.

Он отметил, что снятые техникой материалы были переданы в Генеральную прокуратуру. Их прикрепили к уголовному делу, которое в самопровозглашённой стране завели против командующего 59-й бригады ВС Украины.

Ранее News.ru писал, что власти ЛНР уличили ВСУ в очередном нарушении перемирия. Украинские военные обстреляли из противотанкового и автоматического гранатомётов населённый пункт Калиново.