Гонщик «Формулы-1» Михаэль Шумахер перевезён из Швейцарии во французскую столицу.
Его поместили в госпиталь имени Жоржа Помпиду, передаёт
Как писал News.ru, в конце декабря 2013 года гонщик серьёзно пострадал во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму со множественными повреждениями. Последние пять лет Шумахер восстанавливается в своём швейцарском особняке.
В декабре 2018-го стало известно, что спортсмен больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции лёгких.