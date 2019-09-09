https://static.news.ru/photo/d5a72656-d33d-11e9-89d1-fa163e074e61_660.jpg Михаэль Шумахер Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Гонщик «Формулы-1» Михаэль Шумахер перевезён из Швейцарии во французскую столицу.

Его поместили в госпиталь имени Жоржа Помпиду, передаёт BFM . Лечащим врачом спортсмена стал Филипп Менаше.

Как писал News.ru, в конце декабря 2013 года гонщик серьёзно пострадал во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму со множественными повреждениями. Последние пять лет Шумахер восстанавливается в своём швейцарском особняке.

В декабре 2018-го стало известно, что спортсмен больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции лёгких.