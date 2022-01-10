Мигранты вновь пытались взять штурмом белорусско-польскую границу

Мигранты на польско-белорусской границе предприняли новую попытку штурма, сообщает пресс-служба пограничной службы Польши на своей странице в Twitter. В результате происшествия польская пограничница получила травму головы. Задержаны 33 человека.

Инцидент произошёл на заставах в Черемше и Шудзялово. Также отмечается, что при попытке пересечь границу мигранты бросали в сторону польских патрулей камни и шумовые петарды.

В субботу, 8 января, польско-белорусскую границу нелегально пересекли только 10 человек, однако ночь на воскресенье была неспокойной. Сегодня до 7 часов утра задержаны 33 иностранца, которые штурмовали границу на участках, которые охраняются пограничными заставами в Черемше и Шудзялово. Сотрудница пограничной службы была госпитализирована, — говорится в сообщении.

Ранее польская погранслужба заявила о почти 40 тысячах попыток незаконно проникнуть в Польшу из Белоруссии в 2021 году.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик, Пограничная стража Польши подписала договоры с подрядчиками о строительстве на границе с Белоруссией капитального заграждения. Длина сооружения составит 186 км, в качестве материала будет использована сталь. Окончание строительства запланировано на конец июня 2022 года.