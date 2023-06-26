Мигранты в Великобритании устроили протест Guardian: в центре содержания недалеко от аэропорта Хитроу протестуют десятки мигрантов

Фото: Peter Marshall / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Несколько десятков мигрантов в центре содержания в деревне Хармондсворт недалеко от лондонского аэропорта Хитроу устроили протест из-за плохих условий содержания, пишет The Guardian. Отмечается, что охрана центра принимает попытки подавить манифестации. Задержанные пожаловались, что у них нет полного доступа к медицинским услугам, а также к воде и еде.

Здесь нет окон — нам нечем дышать. Это то же самое, что тюрьма, в камере размером два на два метра на двоих. Это невыносимо, — рассказали изданию протестующие.

До этого в центре произошла драка мигрантов и охранников центра содержания, которая привели к госпитализации одного человека. Представители организации заявили, что задержанные находились под влиянием самодельного алкоголя.

Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что в США пытаются обустроиться около 250 тысяч беженцев с Украины, из них 13% — в его городе, где сейчас возникла большая проблема с расселением мигрантов. По его словам, в Нью-Йорке находятся более 32 тысяч украинских беженцев, что гораздо больше, чем в любом другом американском штате. В 2022 году президент Джо Байден объявил о запуске программы для беженцев с Украины, с помощью которой они могут легально проживать на территории США в течение двух лет.