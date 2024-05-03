Мигранты через постель получают секретную информацию от полиции в Швеции DN: мигранты получают секретные данные полиции Швеции через постель

Фото: Thabo Jaiyesimi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Криминальные группировки мигрантов выманивают секретную информацию у сотрудников шведской полиции, вступая с ними в интимную связь, сообщила газета Dagens Nyheter. По данным издания, уже известно о сотнях подобных случаев с 2018 года.

По данным расследования, с 2018 года поступило 514 сообщений о предполагаемых утечках. Сообщается о как минимум 30 сотрудниках полиции, — говорится в сообщении.

Юрист Йенс Лапидус сообщил изданию, что масштабы таких утечек возрастают. По его словам, преступники используют схему с интимом также в отношении работников муниципалитетов и представителей судов.

Ранее представители Службы охраны границы Польши сообщили, что группа нелегальных мигрантов напала на польских пограничников и помогавших им солдат на границе с Белоруссией. В результате инцидента пострадали по меньшей мере два человека. В ходе столкновения лица, пытавшиеся незаконно проникнуть на польскую территорию, бросали в военнослужащих камни.

По данным службы, это уже не первый случай прорыва границы с Польшей. Согласно статистическим данным, представленным польской стороной, лишь в апреле было зафиксировано около 5,3 тысячи попыток проникновения на территорию республики. Для стабилизации ситуации на помощь пограничникам были направлены солдаты.