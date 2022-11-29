Мигранты, без которых им не жить: ЕС отдает беженцев в руки частников Спасение утопающих будет отныне делом частных организаций после того, как власти ЕС решили, что спасать мигрантов в море — не государственное дело

Фото: Angelos Tzortzinis/dpa/Global Look Press

Руководство Европейского союза официально признало, что ЕС не справляется с волнами нелегальных мигрантов, которые накатываются на берега Европы одна за одной. Теперь перехват нелегалов в Средиземном море Евросоюз отдает на аутсорсинг частным компаниям и некоммерческим организациям. Но если огромное геополитическое образование, каким является Евросоюз, не справилось с задачей, почему в Брюсселе рассчитывают, что с ней справятся частные организации?

Деятельность Евросоюза по «отлову» и дальнейшему устройству «лодочных людей», перехваченных в прибрежных водах, в ноябре застопорилась. Причин тому несколько. Это, во-первых, само количество беженцев, стремящихся в Европу из своих неблагополучных (политически, экономически, климатически) стран. Пограничные службы стран ЕС никогда не были рассчитаны на то, чтобы «обрабатывать» по несколько сот нелегальных мигрантов в сутки. Во-вторых, уже сами страны Старого Света непрерывно ссорятся между собой из-за того, какая из них какому количеству незваных гостей должна дать стол и дом. Понятно, что каждый из членов ЕС стремится уступить такую почетную обязанность своим соседям.

Из-за такого понимания гостеприимства на сегодня в добровольном порядке страны ЕС поделили между собой всего 113 мигрантов, хотя своей очереди в лагерях временного пребывания ожидает около 8000 человек.

Фото: Manolis Thravalos via imago-images.de/Global look Press

Систему надо менять

С каждой новой лодкой с мигрантами европейцы убеждаются, что сама иммиграционная система Евросоюза безнадежно устарела. Она была рассчитана на приём индивидуальных просителей убежища, когда иммиграционные чиновники могли не торопясь обрабатывать горы документов на каждого из них. Но система сломалась, когда число просителей убежища стало исчисляться десятками и сотнями за один раз. Нынешняя волна нелегальной миграции началась в 2016 году, и пока нет никаких признаков того, что она пойдет на спад в обозримом будущем.

Сейчас в Брюсселе рассудили, что переформатировать громоздкие иммиграционные механизмы слишком долго, дорого и муторно. Куда проще и дешевле окажется делегировать полномочия по выполнению «грязной работы» энтузиастам из некоммерческих организаций (НКО) и бизнесменам из частных компаний, которые кто за идею, кто за деньги займутся тем, что не получается у европейской бюрократии.

Между прочим, Брюссель не впервые пытается переложить обустройство мигрантов на чужие плечи. В 2016 году, когда начался длящийся до сего дня миграционный кризис, Евросоюз выделял средства Анкаре, чтобы турецкие власти взяли на себя приём беженцев из Сирии и не пропускали их дальше в Европу.

О том, насколько страны ЕС по-разному подходят к проблеме нелегальной миграции, говорит уже первая реакция его членов на инициативу Брюсселя. Против аутсорсинга миграционных процедур категорически выступила, например, Италия. Ее реакцию можно объяснить тем, что она географически расположена ближе всего к Африке и основной морской путь нелегальных мигрантов пролегает от северной оконечности Туниса к берегам острова Сицилия. Новое правительство республики, сформированное в основном правыми партиями, вообще исповедует антииммигрантскую идеологию, и свежая инициатива ЕС для премьер-министра Джорджи Мелони в принципе звучит как железо по стеклу.

В Риме считают, что предлагаемая новая политика не обеспечит решение проблемы, а только ее усугубит. Если «залезть в головы» потенциальным мигрантам, это так и есть: НКО и «частники», в отличие от официальных структур, заинтересованы в том, чтобы перехватить как можно большее число «лодочных людей», потому что этим первые подтверждают свое право требовать новых грантов, а вторые — увеличивают свою прибыль. Итальянцы поэтому требуют, чтобы заботу об устройстве выловленных из Средиземного моря беженцах в обязательном порядке брали на себя власти тех стран, в которых такие компании зарегистрированы.

Правительство Италии не просто говорит, оно свои слова подтверждает практическими действиями. Ранее в ноябре иммиграционные власти страны не разрешили судну частного перевозчика высадить пассажиров-нелегалов в итальянском порту. Итальянские пограничники перенаправили плавсредство во Францию, потому что его компания-владелец зарегистрирована именно там. Хотя французы корабль беглецов приняли по гуманитарным соображениям, в Париже подчеркнули, что делают это в последний раз, и сразу же нажаловались на Италию в Еврокомиссию (последняя, кстати, французов в этом споре поддержала).

Такие действия Италии моментально натолкнулись на оппозицию также и в лице Германии — как раз потому, что именно там зарегистрировано большинство европейских неправительственных организаций, занимающихся помощью беженцам. Для Германии вопрос обустройства и натурализации иммигрантов стоит, пожалуй, острее, чем в какой-либо иной стране Европы. На этой неделе правительство объявило о планах реформировать национальную политику иммиграции и натурализации, сделав ее еще более гуманной (при том, что ФРГ и без того проводит самую гибкую среди стран ЕС политику в отношении мигрантов). В Берлине предлагают, среди прочего, сократить необходимые для получения гражданства сроки проживания иммигрантов в Германии. По совокупности фактов получится, что именно ФРГ станет «факелом свободы» для тысяч и тысяч жителей «третьего мира», если Евросоюз утвердит механизм аутсорсинга в его текущем варианте.

В результате Рим разругался не только с Парижем, но и с Берлином. Зато итальянское правительство нашло полное понимание у властей Кипра, Мальты и Греции — эти четыре страны представляют своего рода «стойку ресепшн» для мигрантов из Африки и Ближнего Востока. По их мнению, передача задач по перехвату, перевозке и выгрузке мигрантов частным компаниям никак не прописана в международных законах. Из-за этого такие перевозчики действуют в «сером» правовом пространств и по сути мало чем отличаются от контрабандистов, которые тоже обещают «подбросить» беженцев до ближайшего европейского берега (разумеется, не за спасибо).

Разница разве что в том, что контрабандисты, увидев корабли береговой охраны, часто не останавливаются перед тем, чтобы выбросить их за борт, и хорошо, если выдав им спасательные жилеты.

На этом основании противники иммиграции в Европе прямо обвиняют (правда, бездоказательно) частных перевозчиков и гуманитарные организации едва ли не в сговоре с контрабандистами. Якобы владельцы морских «маршруток» заранее договариваются с НКО о месте и времени рандеву в открытом море, где осуществляется перегрузка пассажиров с борта на борт. Либо, если рядом случайно оказываются корабли Frontex (береговой охраны ЕС), из воды на борт.

Фото: Bernd Thissen/dpa/Global look Press

Агентство миграционного туризма

Опасения противников инициативы по «аутсорсингу» совершенно справедливы и обоснованны, сказал NEWS.ru эксперт по европейским проблемам Владислав Белов.

Даже странно, что в Брюсселе не видят, что предлагаемая схема является совершенно прямолинейной легализацией контрабанды людей. Вместо того чтобы бороться с нелегальной миграцией, — а для этого требуется перехватывать суда контрабандистов непосредственно у берегов Африки и возвращать их пассажиров обратно, Евросоюз по сути предоставляет им гарантии беспроблемного путешествия на свою территорию. Если до сих пор какую-то часть нелегалов останавливали хотя бы опасности плавания через море непонятно на каких посудинах, то если будет принято решение о передаче полномочий Frontex частным компаниям, это станет откровенным приглашением нелегальным мигрантам и нелегальным перевозчикам — Европа вас ждет, мы вас встретим и высадим не на каком-то безлюдном брегу ночью, а в порту среди бела дня. Неудивительно, что страны Южной Европы, куда весь поток хлынет, так ополчились против этой затеи брюссельских чиновников. Владислав Белов заместитель директора Института Европы РАН

Из-за передачи полномочий, по итальянским данным, в Средиземном море утонуло за текущий год свыше 1300 человек. Лишь только чуть более одной десятой части тонущих мигрантов выловили из моря суда, принадлежащие гуманитарным НКО либо Frontex. Кстати, во Frontex также подозревают, что спасательные НКО координируют свои операции с контрабандистами, но доказательств этому пока не предоставили. Но иначе и в самом деле трудно объяснить, каким образом частные суда обнаруживают в море нелегальных мигрантов намного чаще и в больших количествах, чем это удается делать пограничникам.

Поскольку решения в ЕС принимаются консенсусом, а его в данном опросе не просматривается, то у Брюсселя велик соблазн просто спустить решение на национальные уровни, оставив странам Евросоюза свободу самим решать, в каком виде и объеме и какими силами осуществлять перехват мигрантов.

Мы будем только приветствовать, если страны Евросоюза выработают какой-то свод правил или какую-то более четко выстроенную структуру, чем та, которая сегодня задействована, — заявил 25 ноября глава комитета Еврокомиссии по вопросам миграции Маргаритис Шинас накануне встречи с главами МВД стран ЕС.

Ощущение, что Брюссель вот-вот наломает дров, сделав миграционную ситуацию вообще неуправляемой, подтверждают опасения тех самых НКО, которым евросоюзная бюрократия собирается передать «почетную обязанность» этой ситуацией управлять.

Аутсорсинг миграционной политики означает, что институты ЕС и его члены расписались в неспособности эту проблему решить и теперь просто хотят сбыть с рук эту «горячую картофелину» вместо того, чтобы честно распределить обязанности, — сердится представительница гуманитарной организации Oxfam Стефани Поуп.

Фото: Carsten Koall/dpa/Global look Press

С Украины приходит больше

Хотя последняя инициатива Евросоюза предполагает аутсорсинг деятельности по перехвату мигрантов, прибывающих в Европу именно морским путем, число «лодочных людей» не идет ни в какое сравнение с количеством беженцев, которые поставляет Европе сухопутными маршрутами Украина.

На конец ноября 2022 года в Европу по морю прибыло только 90 тысяч мигрантов (в основном из Туниса и Ливии). И хотя это на 50% больше, чем в 2021 году, но за то же время Польша приняла порядка 1,5 миллиона, а Германия — около 800 тысяч украинцев. Всего же число беженцев с Украины приближается, по данным ООН, к 5 миллионам.

Несмотря на такие колоссальные цифры, мигранты с Украины имеют как минимум одно принципиальное отличие от мигрантов из стран третьего мира, и поэтому для стран Евросоюза эти две категории сидят «в разных лодках», говорит Владислав Белов.

Мигранты из Африки, пересекающие половину континента и затем Средиземное море в сопровождении криминальных проводников, почти всегда покупают себе «билет в один конец», причем за последние деньги, продавая всё свое имущество. Даже если их авантюра провалится, они уже не смогут вернуться обратно. Даже если они не утонут в море, их либо, в лучшем случае, довезут до Европы, в худшем — вернут на родину, где у них нет ни кола ни двора. А миграция с Украины представляет собой ранее невиданный феномен, который уже получил название «социальный туризм». Эти люди свободно ездят между своими квартирами в Киеве и бесплатным жильем в странах Европы, часто получают одновременно зарплату на прежней работе и пособия там, где они временно обустроились. Владислав Белов заместитель директора Института Европы РАН

С наступлением зимы, которая может стать для жителей Украины самой тяжелой после Второй мировой войны, число беженцев в Европу возрастет еще больше. На этом фоне споры европейцев из-за того, где должны быть зарегистрированы «морские маршрутки», перевозящие нелегалов, выглядят как буря в стакане воды.