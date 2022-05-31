Для расширения немецкой армии могут привлечь мигрантов Военный эксперт Крамник: для увеличения численности немецких ВС могут привлечь мигрантов

Мигранты / Фото Julius Kalinskas via imago-images.de/Global Look Press

Военный обозреватель, научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Илья Крамник заявил NEWS.ru, что сейчас немецкая армия комплектуется по принципу добровольного найма. По его словам, чтобы резко увеличить ее численность, нужно либо вернуться к смешанному принципу комплектования, то есть к обратному введению призыва, либо резко расширить базу найма, в частности, за счет привлечения мигрантов. Так он прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, пообещавшего создать в Германии самую большую армию в Европе.

Как отметил Крамник, введение призыва в ФРГ возможно, так как военный бюджет страны резко увеличился и будет расти дальше.

Есть определенный предел, все-таки бюджет увеличился не настолько, чтобы делать большую армию из граждан Германии с учетом их требований к зарплате и уровню социальной защищенности. Поэтому здесь возможным решением может быть расширение социальной базы за счет мигрантов. Точно так же, как в армии США есть мигранты, которые служат в надежде на получение гражданства. Точно так же может быть сделано в Германии. Это позволит увеличить количество людей, которые могут служить в немецкой армии. Я думаю, что будут предприняты оба шага. Может быть, будет введен обратный призыв и разрешен призыв в армию мигрантов, — считает Крамник.

По словам военного обозревателя, заявление Шольца о том, что по числу военнослужащих немецкая армия будет превосходить все страны НАТО, касается только европейских партнеров Альянса.

Все-таки он имел в виду европейские страны. Правда, остается вопрос с Турцией. Турок превзойти будет сложно. Превзойти остальных европейцев не так сложно. Я думаю, при желании создать армию численностью 700 тысяч человек немцы вполне могут, — подытожил Крамник.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны ФРГ и НАТО не могут урегулировать вопрос о поставках боевой техники на Украину. По словам немецких журналистов, подобный «хаос» вызывает недовольство у депутатов бундестага, которые критикуют ведомство за неспособность принять решение. При этом некоторые заявления Альянса и бундесвера противоречат друг другу.