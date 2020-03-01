Сотрудник полиции Греции получил ранение во время операции по пресечению въезда в страну нелегальных мигрантов.
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Полицейский был госпитализирован, угрозы его жизни нет. Пострадавший уже выразил желание поскорее вернуться к исполнению своих профессиональных обязанностей.
Правительственный источник также уверяют, что турки используют слезоточивый газ для поддержки прорыва нелегалов, и что несколько таких эпизодов зафиксированы на видео.
Как ранее передавал NEWS.ru, греческие власти обвинили Турцию в ведении кампании по распространению дезинформации относительно беженцев. Афины опровергли сообщения Анкары о тысячах мигрантов, которые якобы уже попали на территорию ЕС.
Президент Турции Реджеп Эрдоган 29 февраля публично обвинил Евросоюз в невыполнении договорённостей по борьбе с миграционным кризисом и объявил об открытии границ для беженцев
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