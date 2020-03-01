https://static.news.ru/photo/bba9224e-5be2-11ea-9774-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dimitris Tosidis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудник полиции Греции получил ранение во время операции по пресечению въезда в страну нелегальных мигрантов.

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошёл на контрольно-пропускном пункте «Кастаниес» на границе с Турцией. На этом участке в Грецию пытаются прорваться тысячи мигрантов. Один из них бросил камень с турецкой стороны, который ранил стража порядка, рассказал информагентству источник в греческом правительстве.

Полицейский был госпитализирован, угрозы его жизни нет. Пострадавший уже выразил желание поскорее вернуться к исполнению своих профессиональных обязанностей.

Правительственный источник также уверяют, что турки используют слезоточивый газ для поддержки прорыва нелегалов, и что несколько таких эпизодов зафиксированы на видео.

Как ранее передавал NEWS.ru, греческие власти обвинили Турцию в ведении кампании по распространению дезинформации относительно беженцев. Афины опровергли сообщения Анкары о тысячах мигрантов, которые якобы уже попали на территорию ЕС.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 29 февраля публично обвинил Евросоюз в невыполнении договорённостей по борьбе с миграционным кризисом и объявил об открытии границ для беженцев