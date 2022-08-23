МИД заявил о готовности согласовать логистику поездки МАГАТЭ на ЗАЭС

Фото: Russian Look/Global Look Press

Запорожская АЭС

Заместитель главы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что российская сторона рассчитывает на согласование логистики поездки МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в ближайшее время. Дипломат сообщил, что Россия очень рассчитывает на то, что все детали приезда международной миссии во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси также будут согласованы. Об этом Вишневецкий заявил в ходе обзорной конференции ДНЯО.

Очень рассчитываем, что хотя бы при подготовке этого визита и во время посещения миссией Запорожской АЭС все эти обстрелы будут прекращены, — добавил дипломат.

Днём ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что президенты США Джо Байден, Франции Эммануэль Макрон, британский премьер-министр Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили необходимость прекращения боёв на территории ЗАЭС.

Россия, в свою очередь, запросила на 23 августа срочное заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС. Москва также попросила генерального секретаря организации Антониу Гутерриша выступить на заседании касательно этого вопроса.