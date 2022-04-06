МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за оскорбительных заявлений Киева

Министерство иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Любовь Непоп в связи с оскорбительными высказываниями киевских властей в адрес руководства страны. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в видеообращении на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит корпорации Meta), пишет ТАСС.

Украинским лидерам пора прекратить оскорбление Венгрии и признать волю венгерского народа, — подчеркнул министр.

Поводом послужило озвученное ранее заявление президента Украины Владимира Зеленского. Он сказал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступающий против санкций в отношении России, должен выбирать между ней и остальным миром.

Украинский лидер ранее выразил недовольство тем, что Венгрия выступила против расширения санкций против российского энергосектора, закрытия неба над Украиной и запретила транзит оружия в Киев через венгерскую границу. Он добавил, что несмотря на то, что Венгрия выступает против вступления Украины в НАТО, от неё не всё зависит в этом вопросе. Зеленский считает, что Орбан не хочет укреплять связи с Украиной из-за того, что находится под большим влиянием России.

Также стало известно, что незадолго до выборов в Венгрии Любовь Непоп обсуждала с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой способы влияния на выборы в Венгрии и возможность объединения усилий с венгерской оппозицией.