МИД Венгрии сообщил об отмене упрощенного визового режима для России Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕС отменит соглашение об упрощенном визовом режиме для россиян

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Страны-члены Евросоюза приняли решение расторгнуть соглашение об упрощенной выдаче шенгенских виз гражданам России, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по окончании негласного заседания руководителей европейских внешнеполитических ведомств в Праге. По его словам, страны не смогли прийти к общему консенсусу, а потому россиянам не смогут полностью запретить выдачу виз, передает Reuters.

Европейский союз расторгнет договор с Россией об упрощенном визовом режиме, для этого набралось достаточное большинство стран-членов, из сегодняшних выступлений это стало ясно. Но суть в том, что общего запрета на визы для россиян не будет, — подчеркнул Сийярто.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия продолжают требовать от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России. В совместном заявлении стран подчеркивается, что пока ЕС не сократит поток российских туристов в шенгенскую зону, эти меры будут приняты на национальном уровне.