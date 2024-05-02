В МИД Венгрии рассказали о планах генсека НАТО по финансированию Украины МИД Венгрии: генсек НАТО предложил собрать $100 млрд для Украины

Фото: Администрация Президента Украины

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса собрать $100 млрд долларов на помощь Украине, рассказал в видеообращении в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена) глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его оценкам, Блок может рассчитывать на затяжной конфликт между Москвой и Киевом.

Сейчас НАТО хочет «закачать» новые $100 миллиардов в эту войну. Соответствующее предложение генерального секретаря НАТО во вторник поступило на первое чтение к странам-членам, — заявил дипломат.

Сийярто отметил, что новый фонд предполагают распределить на пять лет, что означает, что Североатлантический альянс «рассчитывает на затягивание войны». Глава МИД Венгрии заверил, что в ходе переговоров он будет бороться, чтобы Будапешт мог «остаться в стороне от этого безумия», а именно от подготовки украинских военных, поставок оружия, «сбора этих $100 миллиардов и „закачивания“ их в войну».

Подытоживая, Сийярто заявил, что такие планы Альянса в сочетании с решением запустить миссию по координации подготовки военных Украины и отправке оружия Киеву пересекают «собственные красные линии» НАТО.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил NEWS.ru, что в НАТО давно уже допустили поражение Украины в конфликте с Россией, однако Столтенберг не хочет даже сам себе в этом признаться. По его словам, на Западе понимают, что Киев буквально держится только на помощи НАТО и без нее ни на что не способен. До этого Столтенберг отмечал, что доверие Украины к Блоку пошатнулось из-за задержек с поставками оружия.