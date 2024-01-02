В МИД Венгрии сообщили о гибели своего гражданина в заложниках у ХАМАС

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Находившийся в заложниках у членов палестинского радикального движения ХАМАС гражданин Венгрии обнаружен погибшим. сообщил министр иностранных дел республики Петерь Сийярто после телефонного разговора с министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером. Имя погибшего и обстоятельства гибели не называются.

К сожалению, Рон Дермер подтвердил появившуюся в СМИ печальную новость о том, что было найдено тело заложника с двойным израильско-венгерским гражданством, — написал Сийярто на своей странице в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена).

В настоящее время в плену у радикалов остается еще один человек с венгерским гражданством. Правительство прилагает усилия для его освобождения. При этом ранее при посредничестве Катара на свободе оказались трое граждан Венгрии, в том числе двое детей.

Сийярто заявил также о продолжении поддержки Венгрией права Израиля на самооборону. По словам дипломата, в интересах всего международного сообщества, чтобы теракт, подобный израильскому, не повторился нигде в мире.

19 декабря посол Израиля в РФ Александр Бен Цви сообщил, что ХАМАС продолжает удерживать в заложниках трех человек, имеющих гражданство России. Всего в плену находятся около 130 человек.

Ранее израильтянка Чэн Гольдштейн-Алмог, освобожденная из плена ХАМАС, рассказала The New York Times, как часами говорила с бойцами движения. Один из них извинился за нападение, некоторые плакали и делились страхом за свои семьи. Женщина с детьми провела в заключении семь недель, члены группировки убили ее мужа и старшую дочь 7 октября.