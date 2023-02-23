МИД Венгрии объяснил, почему Орбан за год так и не побывал в Киеве МИД Венгрии сообщил о подготовке визита Орбана в Киев

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Виктор Орбан

МИД Венгрии начал подготовку визита премьер-министра страны Виктора Орбана в столицу Украины, сообщил глава внешнеполитического ведомства Петер Сийярто. Дипломат сообщил об этом в интервью изданию Index, отвечая на вопрос, почему Орбан, в отличие от лидеров других европейских стран, так и не побывал в Киеве после начала российской спецоперации. СМИ сообщали, что в феврале на саммите ЕС Орбан получил приглашение в Киев от президента Украины Владимира Зеленского.

Когда придет время, премьер-министр Венгрии совершит такую поездку, и министерство иностранных дел работает сейчас над ее подготовкой, — сказал Сийярто.

Глава венгерского МИД добавил, что мог бы и сам с удовольствием отправиться в Киев, но туда его никто не приглашал. Сийярто добавил, что если его захотят принять в украинской столице, то необходимо будет заранее согласовать темы и даты визита.

Ранее глава МИД Словакии Растислав Качер послал Орбана на три буквы, назвав его «карпатским коллаборантом» Москвы и раскритиковав правительство Венгрии за отказ поставлять оружие Украине. После этого венгерский депутат Жолт Немет посоветовал Качеру «обратиться к психиатру».

Орбан, в свою очередь, ранее назвал своими противниками сторонников военного разрешения ситуации на Украине. Премьер Венгрии включил в эту группу в том числе власти США и Евросоюза.