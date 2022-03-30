МИД Венгрии обвинил Украину в попытке повлиять на результат выборов

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своём видеообращении в Facebook (деятельность в России запрещена) обвинил Киев в попытке влияния на итоги парламентских выборов в стране. Он отметил, что между венгерской оппозицией и представителями украинского правительства «идут постоянные переговоры», пишет РИА Новости.

Венгерская оппозиция дала обещание, что при приходе к власти «тут же примет решение о поставках оружия на Украину и тут же проголосует за санкции, направленные против поставок газа и нефти в Европу, в том числе в Венгрию», подчеркнул Сийярто.

Ситуация такова, что несколько дней назад глава МИД Украины позвонил в посольство Украины в Будапеште, чтобы обсудить возможность их влияния на результаты венгерских выборов, — заявил глава МИД Венгрии.

Он отметил, что в то время, пока у власти остаётся нынешнее правительство, поставок оружия Киеву и голосования за санкции против энергоносителей из России быть не может.

Венгерский премьер Виктор Орбан ранее заявил, что его страна не планирует поддерживать новые санкции против РФ, в том числе в сфере энергоресурсов, так как, по его словам, они бы нанесли Венгрии больший вред, чем России. Венгрия не дала согласия на отправку вооружения для украинского правительства, также в стране действует запрет на переправку оружия для Киева через свою территорию.