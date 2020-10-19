МИД Великобритании: спецслужбы РФ планировали срыв Олимпиады в Токио

Спецслужбы России с помощью кибератак планировали срыв Олимпиады в Токио до её переноса на 2021 год в связи с пандемией коронавируса, следует из заявления МИД Великобритании.
По словам главы ведомства Доминика Рааба, «действия ГРУ, направленные против Олимпийских и Паралимпийских игр, циничны и безрассудны. Великобритания решительно осуждает их «в самых сильных выражениях»,
Соединённое Королевство вместе со своими партнёрами продолжит выявлять подобные злонамеренные атаки, — заключил Рааб.
Ранее NEWS.ru писал, что новый глава британской службы контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум назвал Россию среди враждебных Великобритании государств. Об этом он заявил во время своего первого публичного выступления.