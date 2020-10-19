МИД Великобритании: спецслужбы РФ планировали срыв Олимпиады в Токио

https://static.news.ru/photo/ee6f1c30-1233-11eb-9260-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спецслужбы России с помощью кибератак планировали срыв Олимпиады в Токио до её переноса на 2021 год в связи с пандемией коронавируса, следует из заявления МИД Великобритании.

По словам главы ведомства Доминика Рааба, «действия ГРУ, направленные против Олимпийских и Паралимпийских игр, циничны и безрассудны. Великобритания решительно осуждает их «в самых сильных выражениях», сообщает агентство Reuters.

Соединённое Королевство вместе со своими партнёрами продолжит выявлять подобные злонамеренные атаки, — заключил Рааб.

Ранее NEWS.ru писал, что новый глава британской службы контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум назвал Россию среди враждебных Великобритании государств. Об этом он заявил во время своего первого публичного выступления.