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МИД Великобритании: спецслужбы РФ планировали срыв Олимпиады в Токио

20:44, 19 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спецслужбы России с помощью кибератак планировали срыв Олимпиады в Токио до её переноса на 2021 год в связи с пандемией коронавируса, следует из заявления МИД Великобритании.

По словам главы ведомства Доминика Рааба, «действия ГРУ, направленные против Олимпийских и Паралимпийских игр, циничны и безрассудны. Великобритания решительно осуждает их «в самых сильных выражениях», сообщает агентство Reuters.

Соединённое Королевство вместе со своими партнёрами продолжит выявлять подобные злонамеренные атаки, — заключил Рааб.

Ранее NEWS.ru писал, что новый глава британской службы контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум назвал Россию среди враждебных Великобритании государств. Об этом он заявил во время своего первого публичного выступления.

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