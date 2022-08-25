МИД Украины вызвал украинского нунция после слов папы римского о Дугиной

Фото: Ramiro Agustin Vargas Tabares/ZUMAPRESS.com

МИД Украины пригласил апостольского украинского нунция Висвалдаса Кулбокаса, чтобы выразить разочарование словами папы римского о гибели Дарьи Дугиной. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо в Киеве, пишет «Укринформ».

Мы внимательно ознакомились с полной цитатой папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в Министерство иностранных дел апостольского нунция для выражения разочарования Украины этими словами, — заявил Кулеба.

Глава МИД отметил, что нунций уже побывал в МИД и вскоре должен дать на это ответ в деталях. Однако Кулеба заметил, что уже само по себе приглашение нунция в министерство является достаточно беспрецедентным случаем и говорит само за себя.

А во-вторых, скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов папы. Это было несправедливо, — сообщил министр.

Папа римский Франциск принёс соболезнование в связи с гибелью Дарьи Дугиной. «Думаю о бедной девушке, подорванной на бомбе, заложенной под сиденье автомобиля в Москве. Невинные платят за войну», — сказал понтифик. В ответ со стороны Украины последовала критика.

Ранее журналист Марко Полити заявил, что папа римский Франциск недоволен давлением украинского лидера Владимира Зеленского, который пытается навязать ему позицию США и ЕС по ситуации на Украине. По его словам, понтифик не намерен становиться «прислужником Запада» в этом вопросе.