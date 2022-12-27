МИД Украины вступился за посла в Болгарии, которую в СМИ назвали сексологом МИД Украины: новый посол в Болгарии имеет диплом специалиста по международным отношениям

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Олеся Илащук

В МИД Украины заявили, что назначенная на должность посла в Болгарии Олеся Илащук, которую СМИ называли сексологом, имеет диплом специалиста по международным отношениям. Также в министерстве отметили, что правительство Болгарии одобрило кандидатуру Илащук, а назначение некадровых дипломатов на должности послов является обычной международной практикой.

Что касается назначения на должность посла Олеси Илащук, то, по имеющейся у МИД информации, она получила диплом с отличием по специальности «Регионоведение» кафедры международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, — говорится на сайте министерства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Илащук на пост чрезвычайного и полномочного посла Украины в Болгарии. По информации украинских СМИ, Илащук до этого не занимала государственных должностей и не работала в дипломатической сфере. Кроме того, в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) были обнаружены два профиля посла, один из которых на данный момент удален. Там Илащук позиционирует себя как «клинический психолог, системно-семейный терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант».

Сенатор от Крыма Сергей Цеков счел назначение Илащук еще одним доказательством отсутствия у украинского МИД особых профессиональных критериев для дипломатов, за исключением того, что сотрудники дипмиссии Украины должны отличаться русофобскими настроениями. Он также с иронией позитивно оценил перспективы работы Илащук в Болгарии из-за русофобского курса политики местных властей.