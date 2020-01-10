Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал о том, что пилоты украинского Boeing-737, разбившегося в Тегеране, до последнего не сообщали о каких-либо технических неполадках.
По его словам, в момент последнего сеанса связи с диспетчерами пилоты сообщили, что полёт проходит в штатном режиме. При этом Пристайко отметил, что воздушное судно изменило курс перед катастрофой.
Наша главная задача — абсолютно справедливо и непредубежденно установить причины этой трагедии, если кто-то виноват — найти виновных, — сказал министр в ходе брифинга, трансляцию которого вёл телеканал ТСН.
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.
Расследованием инцидента занимается группа украинских и иранских специалистов. Бортовые самописцы Boeing 737 будут вскрыты 10 января в лаборатории аэропорта Мехрабад. Если иранская сторона не сможет их расшифровать, то прибегнет к помощи России, Франции, Канады или Украины. По словам высокопоставленных должностных лиц иранской ОГАИ, на получение данных из чёрных ящиков может уйти до двух месяцев. Версия иранской стороны об авиакатастрофе — возгорание двигателей самолёта, писал NEWS.ru.
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