МИД Украины считает недопустимым любое вмешательство в дела Белоруссии

https://static.news.ru/photo/4fb40202-e913-11ea-acce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ovsyannikova Yulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство иностранных дел Украины считает недопустимым любое внешнее вмешательство в ситуацию в Белоруссии в решении политического кризиса. Об этом заявил на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам министра, в первую очередь речь идёт о вмешательстве России и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), где РФ «как известно играет ключевую роль».

Кулеба отметил, что Киев не планирует вмешиваться во внутренние дела Белоруссии и приветствует инициативы Албании и Швеции о посредничестве в налаживании диалога между белорусским правительством и оппозицией. Как заверил глава МИД, позиция Украины синхронизирована с её партнерами из ЕС и США, пишет РИА Новости.

Мы будем скоординировано работать над тем, чтобы ситуация в Белоруссии была стабилизирована, чтобы белорусский народ смог сделать свой выбор и сам решить, каким образом должна развиваться эта важная для нас соседняя страна, — сказал он.

Как писал NEWS.ru, не вмешиваться Москву в ситуацию в Белоруссии также призвал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он заявил, что Варшава призывает Россию немедленно отказаться от планов военного вмешательства в Белоруссии под ложным предлогом «восстановления контроля». По его словам, подобное «восстановление контроля» — это враждебный акт, нарушающий международное право и права человека у народа Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Лукашенко договорился с российским президентом Владимиром Путиным об оказании помощи республике при первом же запросе об обеспечении безопасности. Кремль, в свою очередь, подтвердил готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Союзного государства, а также, в случае необходимости, по линии ОДКБ.

Накануне Владимир Путин заявил, что Москва имеет обязательства перед Минском в сфере безопасности и белорусский лидер Александр Лукашенко поднимает этот вопрос. Он уточнил, что необходимости в применении российских сил в Белоруссии пока нет, и выразил надежду, что такой необходимости не появится и в дальнейшем. Президент отметил, что Москва сформировала резерв из сотрудников силовых структур для помощи Республике Беларусь, однако эти отряды не будут использоваться, пока «экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ».