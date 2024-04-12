МИД Украины решил лишить иностранных партнеров зоны комфорта Кулеба призвал дипломатов выводить партнеров Украины из зоны комфорта

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на первом Форуме дипломатии военного времени заявил, что украинским дипломатам нужно выводить из зоны комфорта западных партнеров и ставить их в неудобное положение. По его словам, которые приводит ТАСС, дружественный диалог результатов не приносит.

[Нужно] не бояться ставить партнеров в неудобное положение. Обычно с друзьями мы себя ведем особенно нежно, но в условиях войны разница между вами и друзьями заключается в том, что, если вы умрете, они положат цветы на вашу могилку, вспомнят дружбу и продолжат жить своей жизнью, а вы умрете. И если цена вашего выживания — это вытянуть друзей из зоны комфорта, то вам надо это делать, — сказал Кулеба.

Дипломат признал, что это поведение вызывает резонанс, но счел, что Киев имеет право на такое общение. По его словам, если тихий дружеский разговор не работает, «нужно с друзьями говорить открыто и в присутствии других» до тех пор, пока не будет результата.

Кулеба ранее заявил о намерении перейти к жестким мерам, пояснив, что его «добрая» дипломатия не принесла успеха. Он планирует жестко просить от Запада системы ПВО Patriot. В последнее время министр также начал публично выражать разочарование по поводу пределов постоянной поддержки Украины.